Даниэль Кормье признался, в каком году ему следовало уйти из спорта

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал, что ему следовало завершить профессиональную карьеру гораздо раньше.



«Сейчас я не могу так тренироваться, чтобы драться так, как хочу. Я дрался со Стипе Миочичем после операции на спине, те два раза, это был не один и тот же бой. Я просто не мог бороться! Я должен был остановиться в 2018-м году. Я должен был уйти после боя с Дерриком Льюисом. Тем более, после операции на спине. Я был так сильно ограничен, что просто сходил с ума. В своих борцовских тренировках я перешёл от 30-40-минутных раундов и боёв к работе со скакалкой и борцовским движениям без физического контакта с бойцами. Это было безумие. Я не мог драться так, как хотел», — сказал Кормье Ариэлю Хельвани в программе «Час ММА».