Пётр Ян вернулся в зал. Фото

Известный российский боец смешанных единоборств, 29-летний россиянин Пётр Ян, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, вернулся в зал для участия в подготовке партнёров по команде.

«Пётр Ян вернулся в зал. Сегодня боец присоединился к команде, чтобы помогать партнёрам готовиться к предстоящим поединкам», — сообщает телеграм-канал RCC: MMA & Boxing.

Фото: RCC: MMA & Boxing

Напомним, Пётр в последнем поединке встречался с представителем США Шоном О’Мэлли. Их бой был третьим по значимости противостоянием на турнире по смешанным единоборствам UFC 280, который состоялся в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Поединок прошёл всю дистанцию и завершился раздельным решением судей в пользу американца.

Пётр Ян показал, как тренируется с сыновьями.