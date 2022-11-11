Пётр Ян вернулся в зал. Фото

Известный российский боец смешанных единоборств, 29-летний россиянин Пётр Ян, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, вернулся в зал для участия в подготовке партнёров по команде.
«Пётр Ян вернулся в зал. Сегодня боец присоединился к команде, чтобы помогать партнёрам готовиться к предстоящим поединкам», — сообщает телеграм-канал RCC: MMA & Boxing.
Фото: RCC: MMA & Boxing
Напомним, Пётр в последнем поединке встречался с представителем США Шоном О’Мэлли. Их бой был третьим по значимости противостоянием на турнире по смешанным единоборствам UFC 280, который состоялся в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Поединок прошёл всю дистанцию и завершился раздельным решением судей в пользу американца.
Пётр Ян показал, как тренируется с сыновьями.
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