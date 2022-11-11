Гэтжи рассказал о жёсткой аварии, в которую попал перед боем с Оливейрой

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи рассказал, что попал в жёсткую аварию на велосипеде всего за несколько недель до того, как встретился с бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 274.
«Жизнь — сумасшедшая штука, никто не знает, через что нам придётся пройти. За 18 дней до боя с Чарльзом я ехал на велосипеде на заправку, чтобы купить никотиновые пластыри, и попал в жёсткую аварию. Я не сделал ничего глупого, просто во время езды у меня отвалилась педаль. Это было безумие.
Меня отбросило на дорогу головой вперёд, я разодрал об асфальт всю спину, а спустя время вошёл в октагон на бой с Оливейрой и получил ещё там некоторые повреждения. Вот почему я взял такой большой перерыв после этого поединка», — приводит слова Гэтжи MMA Fighting.
Отметим, поединок между Гэтжи и Оливейрой завершился победой бразильца сабмишеном в первом раунде.
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