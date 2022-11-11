Кормье объяснил, как Перейра может повысить шансы на успех в бою с Адесаньей

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне эксперт Даниэль Кормье высказался о предстоящем поединке между новозеландским бойцом смешанных единоборств Исраэлем Адесаньей и бразильцем Алексом Перейрой.
«Соперникам Исраэля я как аналитик могу дать совет: «Сделайте бой скучным и тогда вы окажетесь в выигрышном положении». Против Адесаньи можно сделать очень многое. Прежде всего необходимо быть терпеливым. Вы должны быть готовы к тому, что толпа не будет наслаждаться таким боем, но если вы будете заигрываться, то всё закончится как в первом бою Уиттакера, где его уничтожили за два раунда. Во втором бою он начал более спокойно и проиграл три раунда. Против Адесаньи нужно действовать с умом. Он слишком хороший контр-ударник», — приводит слова Кормье MMAWeekly.com.
Напомним, титульный поединок между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой возглавит турнир UFC 281, который состоится 12 ноября.
Махачев показал, как борется с Кормье.
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