Чемпион России и мира по грэпплингу Олег Сороканюк совершил суицид
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Чемпион России и мира по грэпплингу, президент Федерации панкратиона и ММА Забайкалья Олег Сороканюк ушёл из жизни, совершив самоубийство. Об этом информирует издание «Чита.ру» со ссылкой на отца Сороканюка. Олегу был 31 год.
Тело спортсмена было обнаружено в спортивном зале вечером 10 ноября. Сороканюк работал тренером в Федерации смешанных единоборств Забайкальского края с 2008 года. В 2022 году им была открыта детская школа боевых искусств.
Сороканюк является трёхкратным чемпион России, чемпионом Европы по универсальному карате и чемпион мира по грэпплингу. Четыре раза становился чемпионом Читинской области по рукопашному бою, дважды выигрывал первенства Читинской области по кикбоксингу и восемь раз становился чемпионом Читинской области.
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