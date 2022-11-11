Порье высказался о возможном поединке с Макгрегором

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье оценил вероятность четвёртого поединка со звёздным ирландцем Конором Макгрегором.

«Я не уверен, что может состояться ещё один бой с Макгрегором. Но в этом виде спорта никогда не знаешь наверняка. Пока неясно, вернётся ли Конор в октагон и в какой весовой категории захочет выступать. Никогда не говори никогда, но в ближайшем будущем не вижу перспективы, что наш бой состоится. Посмотрим, я дрался с ним три раза, и теперь хочу добраться до титула», — приводит слова Порье MMA Fighting.

Дастин Порье проведёт следующий поединок с американцем Майклом Чендлером. Бой состоится в ночь с 12 на 13 ноября мск в рамках турнира UFC 281.

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