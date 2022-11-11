«Уже потребляю калории и зову спарринг-партнёров». Волкановски — про бой с Махачевым

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Александр Волкановски признался, что готов провести следующий поединок с россиянином Исламом Махачевым на турнире UFC 284 в Перте (Австралия).

«Мы сделаем этот поединок. Не беспокойтесь. Австралии нужен большой бой. Это невероятно, что я смогу побороться за титул чемпиона в лёгком весе в Перте, на родной земле. Я уже потребляю калории и зову спарринг-партнёров для подготовки», — приводит слова Волкановски Low Kick MMA.

Напомним, Ислам Махачев вызвал Александра Волкановски на бой после того, как на турнире UFC 280 при помощи удушающего приёма во втором раунде одолел бразильца Чарльза Оливейру и стал чемпионом промоушена в лёгком весе. Австралийский боец сразу дал согласие на поединок.

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