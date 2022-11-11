Чендлер: мне нравится идея провести бой с Макгрегором

Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер высказался о возможном поединке со звёздным ирландцем Конором Макгрегором. По мнению Чендлера, их бой в полусреднем весе вызвал бы большой интерес среди аудитории.

«Мне нравится идея боя с Конором в его самой большой, крутой и опасной весовой категории — 77,11 кг. Думаю, мы бы сделали ошеломляющие показатели платных просмотров», — приводит слова Чендлера ESPN US.

Напомним, следующий поединок Майкл Чендлер проведёт с соотечественником Дастином Порье. Бой состоится в ночь с 12 на 13 ноября мск в рамках турнира UFC 281. В последнем поединке Чендлер встречался с Тони Фергюсоном и победил его нокаутом.

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