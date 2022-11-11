Прохазка и Тейшейра провели первую дуэль взглядов перед UFC 282

Чешский боец смешанных единоборств Иржи Прохазка (29-3-1, 24 КО), являющийся чемпионом UFC в полутяжёлом весе, и бразилец Гловер Тейшейра (33-8, 17 КО) провели первую дуэль взглядов перед очным поединком на турнире UFC 282.
Фото: UFC Russia
Напомним, бой-реванш между Иржи Прохазкой и Гловером Тейшейрой состоится 11 декабря и возглавит турнир UFC 282. Поединок пройдёт в Лас-Вегасе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена».
Первый бой Прохазка и Тейшейра провели друг с другом в ночь с 11 на 12 июня мск нынешнего года на турнире UFC 275 в Сингапуре. Тейшейра тогда проиграл на последней минуте пятого раунда, не справившись с удушающим приёмом Прохазки.
Ранее Тейшейра рассказал о плане на бой со своим соперником.
Иржи Прохазка триумфально вернулся в Чехию с поясом UFC.
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