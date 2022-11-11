Джастин Гэтжи: Конор Макгрегор дерётся только с теми, кто проигрывает

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи заявил, что его шансы на бой со звёздным ирландцем Конором Макгрегором возросли. Гэтжи в последнем поединке уступил бразильцу Чарльзу Оливейре, а по мнению Джастина, Конор дерётся только с соперниками, которые потерпели поражение.

«Раз я проиграл последний бой, то шансы на поединок с Конором возрастают. Он дерётся только с теми, кто проигрывает, и вот мы здесь. Но если честно, я не думаю, что этот бой вообще произойдёт в будущем. Зачем ему драться?

Вряд ли он с серьёзными намерениями выйдет в октагон, только ради развлечения. Но если мы рассуждаем о том, что он вернётся и будет конкурентоспособным спортсменом, претендующим на титул, то такого точно не произойдёт», — приводит слова Гэтжи Sportskeeda.

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