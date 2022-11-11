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Стал известен следующий соперник Вячеслава Дацика

Стал известен следующий соперник Вячеслава Дацика
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Основатель промоушена «Наше дело» Артур Арутюнян рассказал, что 10 декабря этого года состоится поединок между российским бойцом смешанных единоборств Вячеславом Дациком и его соотечественником Ильясом Якубовым.

«10 декабря вас ждёт суперпротивостояние: чеченский борз Ильяс Якубов выйдет в клетку против Рыжего Тарзана Вячеслава Дацика. Это будет бой стилей, я всегда за что‑то новое. И вот мы решили сделать такой бой для зрителей. Я уверен, что это будет бескомпромиссное противостояние: все мы знаем, как Дацик идёт вперёд и рубится, а Якубов не из тех, кто уходит в поединке в оборону. Будет настоящие зрелище», — приводит слова Арутюняна «Матч ТВ».

Напомним, предыдущий поединок Вячеслав Дацик провёл со звёздным бойцом MMA Александром Емельяненко. Бой состоялся по правилам бокса 23 сентября и завершился победой Рыжего Тарзана нокаутом на 13-й секунде первого раунда.

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