Стал известен следующий соперник Вячеслава Дацика

Основатель промоушена «Наше дело» Артур Арутюнян рассказал, что 10 декабря этого года состоится поединок между российским бойцом смешанных единоборств Вячеславом Дациком и его соотечественником Ильясом Якубовым.
«10 декабря вас ждёт суперпротивостояние: чеченский борз Ильяс Якубов выйдет в клетку против Рыжего Тарзана Вячеслава Дацика. Это будет бой стилей, я всегда за что‑то новое. И вот мы решили сделать такой бой для зрителей. Я уверен, что это будет бескомпромиссное противостояние: все мы знаем, как Дацик идёт вперёд и рубится, а Якубов не из тех, кто уходит в поединке в оборону. Будет настоящие зрелище», — приводит слова Арутюняна «Матч ТВ».
Напомним, предыдущий поединок Вячеслав Дацик провёл со звёздным бойцом MMA Александром Емельяненко. Бой состоялся по правилам бокса 23 сентября и завершился победой Рыжего Тарзана нокаутом на 13-й секунде первого раунда.
А. Емельяненко обратился к фанатам после поражения от Дацика.
- 11 ноября 2022
-
15:57
-
15:48
-
15:34
-
15:19
-
14:53
-
14:34
-
14:22
-
12:33
-
11:52
-
11:25
-
11:22
-
11:06
-
10:54
-
10:40
-
10:26
-
10:21
-
09:50
-
09:26
-
09:10
-
08:26
-
08:00
-
06:25
-
01:01
-
00:10
- 10 ноября 2022
-
23:06
-
22:44
-
22:20
-
21:47
-
21:09
-
20:13
-
19:32
-
19:16
-
18:51
-
18:15
-
17:59