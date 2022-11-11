Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ти Джей Диллашоу успешно перенёс операцию на плече

Ти Джей Диллашоу успешно перенёс операцию на плече
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств Ти Джей Диллашоу успешно перенёс операцию на плече. Об этом спортсмен рассказал в своих социальных сетях.

«Операция сегодня утром прошла успешно, теперь я снова на пути к выздоровлению. Вы можете найти меня в постели, играющим с моим пёсиком и на PlayStation. О всех деталях я расскажу вам на следующей неделе», — написал Диллашоу в своих социальных сетях.

Напомним, предыдущий поединок Ти Джей Диллашоу провёл с соотечественником Алджамэйном Стерлингом. Бой состоялся на турнире UFC 280 и завершился победой Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде. Диллашоу в ходе поединка получил травму руки. После боя Ти Джей признался, что неоднократно испытывал проблему с плечом в ходе подготовки к бою.

Новость по теме
«Ему подарили пояс». Ти Джей Диллашоу — о чемпионе UFC

Алджамэйн Стерлинг показал актуальную физическую форму.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022