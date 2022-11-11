Американский боец смешанных единоборств Ти Джей Диллашоу успешно перенёс операцию на плече. Об этом спортсмен рассказал в своих социальных сетях.

«Операция сегодня утром прошла успешно, теперь я снова на пути к выздоровлению. Вы можете найти меня в постели, играющим с моим пёсиком и на PlayStation. О всех деталях я расскажу вам на следующей неделе», — написал Диллашоу в своих социальных сетях.

Напомним, предыдущий поединок Ти Джей Диллашоу провёл с соотечественником Алджамэйном Стерлингом. Бой состоялся на турнире UFC 280 и завершился победой Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде. Диллашоу в ходе поединка получил травму руки. После боя Ти Джей признался, что неоднократно испытывал проблему с плечом в ходе подготовки к бою.

Алджамэйн Стерлинг показал актуальную физическую форму.