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UFC 281: Адесанья — Перейра 3, Порье — Чендлер. Где смотреть, когда начало трансляции

UFC 281: Адесанья — Перейра 3, Порье — Чендлер. Где смотреть, когда начало трансляции
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В ночь с 12 на 13 ноября мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США) состоится номерной турнир UFC 281. Его возглавит чемпионский поединок в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой. Для новозеландца это будет уже шестая защита титула, его соперник идёт на серии из шести побед.

Кроме того, в основном карде выступят топы лёгкого веса Дастин Порье и Майкл Чендлер. Победитель поединка, скорее всего, сразится за чемпионский пояс против новоиспечённого обладателя титула в лёгком весе Ислама Махачева.

Начало турнира UFC 281 — в 2:00 мск. Предварительный кард стартует в 4:00, основной кард начнётся в 6:00. Ориентировочное время начала боя между Порье и Чендлером — в 7:10. Главный поединок с участием Адесаньи и Перейры запланирован примерно на 7:30.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 281 с боями Адесанья — Перейра и Порье — Чендлер можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.

UFC 281: Порье — Чендлер. Где смотреть онлайн-трансляцию боя за право драться с Махачевым UFC 281: Порье — Чендлер. Где смотреть онлайн-трансляцию боя за право драться с Махачевым

UFC 281: Порье — Чендлер. Кто станет соперником Махачева?

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