«Можно считать, что я поднял 660 кг за один раз?» Артур Бетербиев сделал жим лёжа. Фото
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Российский боксёр, чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав подписчикам вес, с которым делает жим лёжа.
«Как думаете, если я поднял 110 кг 6 раз, можно считать, что я поднял 660 кг за один раз?» – написал Бетербиев.
Напомним, в ночь с 18 на 19 июня мск Бетербиев в объединительном поединке добыл победу в противостоянии с представителем США Джо Смитом-младшим. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Артуру, и пояс WBO Смита. Этот успех стал для россиянина уже 18-м в карьере. При этом Бетербиев ни разу не терпел поражения.
Блиц-опрос с участием Артура Бетербиева:
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