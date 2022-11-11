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Гловер Тейшейра сделал прогноз на бой Адесаньи с Алексом Перейрой

Гловер Тейшейра сделал прогноз на бой Адесаньи с Алексом Перейрой
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой.

«Не думаю, что бой дойдёт до решения. Я вижу, как Алекс в боях сокращает дистанцию и ищет тайминг. С ним будет сложно продержаться до решения. Да, в том случае, если Адесанья будет уходить и избегать боя, поединок продлится до конца. Но всё равно завершится победой Перейры, потому что он будет преследовать Исраэля.

Алекс заставит его драться, и это проблема для Адесаньи. Он может попытаться провести тейкдаун, но тут могу только пожелать удачи. Думаю, бой будет в стойке, и считаю, что Алекс победит», — цитирует Тейшейру YouTube-канал All Access MMA.

Титульный поединок между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой возглавит турнир UFC 281 12 ноября.

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