Гловер Тейшейра сделал прогноз на бой Адесаньи с Алексом Перейрой

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой.



«Не думаю, что бой дойдёт до решения. Я вижу, как Алекс в боях сокращает дистанцию и ищет тайминг. С ним будет сложно продержаться до решения. Да, в том случае, если Адесанья будет уходить и избегать боя, поединок продлится до конца. Но всё равно завершится победой Перейры, потому что он будет преследовать Исраэля.



Алекс заставит его драться, и это проблема для Адесаньи. Он может попытаться провести тейкдаун, но тут могу только пожелать удачи. Думаю, бой будет в стойке, и считаю, что Алекс победит», — цитирует Тейшейру YouTube-канал All Access MMA.



Титульный поединок между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой возглавит турнир UFC 281 12 ноября.