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Алекс Перейра оказался легче, чем Исраэль Адесанья

Алекс Перейра оказался легче, чем Исраэль Адесанья
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Новозеландский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья и бразилец Алекс Перейра успешно прошли процедуру взвешивания перед титульным поединком в рамках турнира UFC 281, который пройдёт в ночь с 12 на 13 ноября в Нью-Йорке, на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Исраэль Адесанья показал на весах 83,91 килограмма и оказался тяжелее своего оппонента. Вес Алекса Перейры — 83,73 килограмма.

Стоит отметить, что появления Перейры на взвешивании дожидались более получаса и бразилец встал на весы лишь за считанные минуты до окончания процедуры.

На счету Исраэля Адесаньи 24 поединка в профессиональных смешанных единоборствах и 23 победы в них при одном поражении. Алекс Перейра провёл семь боёв и одержал победы в шести из них.

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