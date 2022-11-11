Алекс Перейра оказался легче, чем Исраэль Адесанья

Новозеландский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья и бразилец Алекс Перейра успешно прошли процедуру взвешивания перед титульным поединком в рамках турнира UFC 281, который пройдёт в ночь с 12 на 13 ноября в Нью-Йорке, на арене «Мэдисон Сквер Гарден».
Исраэль Адесанья показал на весах 83,91 килограмма и оказался тяжелее своего оппонента. Вес Алекса Перейры — 83,73 килограмма.
Стоит отметить, что появления Перейры на взвешивании дожидались более получаса и бразилец встал на весы лишь за считанные минуты до окончания процедуры.
На счету Исраэля Адесаньи 24 поединка в профессиональных смешанных единоборствах и 23 победы в них при одном поражении. Алекс Перейра провёл семь боёв и одержал победы в шести из них.
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