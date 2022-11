UFC 281: Порье vs Чендлер — результаты взвешивания

В субботу, 12 ноября 2022 года, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 281. В главном бою вечера сойдутся новозеландский боец, чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья и бразилец Алекс Перейра. Также на турнире пройдёт статусный бой в лёгком весе между Дастином Порье и Майклом Чендлером.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами взвешивания.



Главный кард



Главный бой вечера: чемпион Исраэль Адесанья (185) vs Алекс Перейра (83,73 кг)



Карла Эспарза (51,98 кг) vs Вэйли Чжан (52,07 кг)



Дастин Порье (70,76 кг) vs Майкл Чендлер (70,67 кг)



Фрэнки Эдгар (61,51 кг) vs Крис Гутьеррес (61,69 кг)



Дэн Хукер (70,67 кг) vs Клаудио Пуэльес (70,4 кг)



Предварительный кард



Брэд Ридделл (70,58 кг) vs Ренато Мойкано (70,67 кг)



Доминик Рейес (93,17 кг) vs Райан Спэнн (93,71 кг)*



Эрин Блэнчфилд (56,7 кг) vs Молли Маккэнн (56,88 кг)



Андре Петроски (84,28 кг) vs Веллингтон Турман (84,01 кг)



Мэтт Фревола (70,22 кг) vs Оттман Азайтар (70,58 кг)



Каролина Ковалькевич (52,44 кг) vs Сильвана Гомес Хуарес (52,44 кг)



Майкл Тризано (66,95 кг)* vs Сын Ву Чхве (66,04 кг)



Хулио Арсе (61,6 кг) vs Монтел Джексон (61,6 кг)



Карлос Ульберг (93,08 кг) vs Николае Негумеряну (93,44 кг)



*не уложился в вес и заплатит процент от гонорара