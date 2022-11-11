Сехудо: в UFC знают, что Ислам надерёт задницу Волкановски, и защищают Алекса

Американский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо объяснил, почему до сих пор не было официального объявления о бое между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.
«Прямо сейчас в UFC защищают Волкановски, потому что отлично знают, что Махачев надерёт ему задницу. Ислам не тянет время, Волкановски тоже не тянет время. Просто всё дело в том, что Махачев чересчур большой соперник для Алекса. Он полностью разнесёт его и вышвырнет», — сказал Сехудо в подкасте Believe You Me.
22 октября Ислам Махачев на турнире UFC 280 одержал победу удушающим приёмом над Чарльзом Оливейрой и стал новым чемпионом в лёгком весе. После этого российский боец вызвал на поединок чемпиона UFC в полулёгком весе Алекса Волкановски.
Бой Махачева с Волкановски должен состояться в феврале 2023 года в Австралии.
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