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Сехудо: в UFC знают, что Ислам надерёт задницу Волкановски, и защищают Алекса

Сехудо: в UFC знают, что Ислам надерёт задницу Волкановски, и защищают Алекса
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Американский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо объяснил, почему до сих пор не было официального объявления о бое между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

«Прямо сейчас в UFC защищают Волкановски, потому что отлично знают, что Махачев надерёт ему задницу. Ислам не тянет время, Волкановски тоже не тянет время. Просто всё дело в том, что Махачев чересчур большой соперник для Алекса. Он полностью разнесёт его и вышвырнет», — сказал Сехудо в подкасте Believe You Me.

22 октября Ислам Махачев на турнире UFC 280 одержал победу удушающим приёмом над Чарльзом Оливейрой и стал новым чемпионом в лёгком весе. После этого российский боец вызвал на поединок чемпиона UFC в полулёгком весе Алекса Волкановски.

Бой Махачева с Волкановски должен состояться в феврале 2023 года в Австралии.

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