Соннен: возможно, Чимаев — резервный боец на поединок Адесанья — Перейра

Бывший боец смешанных единоборств, а ныне известный аналитик Чейл Соннен высказал предположение, что Хамзат Чимаев может быть заявлен резервным бойцом на титульный поединок между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой.



«Всем понятно, что на чемпионский поединок между Адесаньей и Перейрой должны привлечь резервного бойца, если только в этом качестве не заявлен Хамзат Чимаев. Это слух либо предположение, а можете назвать это заговором. У меня есть определённые доказательства, так что я склоняюсь к этой версии.



У Хамзата есть план, и именно поэтому он до сих пор не согласился на бой с Колби Ковингтоном, игнорирует вызовы Белала Мухаммада. Хамзат ожидает, что получит больше, поэтому нет никакой надобности реагировать», — цитирует Соннена Sportskeeda.



Бой Адесаньи и Перейры возглавит турнир UFC 281, который пройдёт в ночь с 12 на 13 ноября.