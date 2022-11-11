Адесанья: собираюсь пройти свой дивизион по кругу и вернуться в полутяжёлый вес

Новозеландский боец, действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья рассказал о том, что планирует подняться в полутяжёлый дивизион в будущем.



«Я планирую снова пройти по кругу весь свой дивизион, а затем просто могу вернуться в полутяжёлый вес. Отчасти причина этому — моё эго, ну и я просто могу это сделать. Мне необязательно, чтобы это был титульный поединок. Сейчас там чемпионом является Иржи Прохазка, пусть удерживает пояс и делает своё дело.



В крайнем случае есть и тяжёлый вес. Конечно, не скажу, что могу побить каждого из полутяжёлого или тяжёлого дивизиона, но проблемы доставить могу», — приводит слова Адесаньи MMAJunkie.



В ночь на 13 ноября Исраэль Адесанья проведёт титульный поединок с Алексом Перейрой.