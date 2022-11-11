Бивол поднялся на седьмое место в рейтинге P4P ESPN

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрий Бивол поднялся на седьмую строчку рейтинга лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории по версии издания ESPN.



После победы над мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом в мае 2022 года Бивол попал в рейтинг сразу на восьмую строчку. Теперь, после победы единогласным решением судей над Хильберто Рамиресом, который до этого поединка не знал поражений, Бивол сумел улучшить позиции.



Лидирует в рейтинге Теренс Кроуфорд. Ещё один российский боксёр, Артур Бетербиев, располагается на девятом месте.



На счету Дмитрия Бивола 21 поединок в профессиональной карьере, он одержал 21 победу.