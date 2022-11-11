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Гэтжи назвал двух бойцов, с которыми хотел бы провести следующий поединок

Гэтжи назвал двух бойцов, с которыми хотел бы провести следующий поединок
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Экс-претендент на чемпионский титул UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи назвал двух бойцов, с которыми хотел бы провести свой следующий поединок.

«Для меня любые поединки одинаково значимы. Мне нужны две победы, и неважно, над кем они будут одержаны, но думаю, что с Чарльзом Оливейрой и Рафаэлем Физиевым получились бы большие бои. Очевидно, что мне бы не хотелось биться с кем попало, так что оба этих парня могли бы стать моими соперниками в ближайшем будущем. Меня возбуждает такая перспектива.

В целом же я возлагаю ответственность по выбору соперника на моего тренера и менеджера. Знаю, что они выберут лучший вариант», — приводит слова Гэтжи Heavy.

В своём последнем поединке Джастин Гэтжи уступил Чарльзу Оливейре.

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