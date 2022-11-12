Альберт Батыргазиев одержал победу над Рикардо Нуньесом

Российский боксёр Альберт Батыргазиев, выступавший в лёгкой весовой категории, в рамках турнира, который состоялся в Москве, одержал победу единогласным решением судей в поединке с представителем Панамы Рикардо Нуньесом.



Альберт Батыргазиев, таким образом, провёл свой седьмой поединок в карьере на профессиональном ринге и одержал седьмую победу. Пять боёв он выиграл нокаутом. На счету Рикардо Нуньеса 27 поединков в профессиональной карьере и 23 победы в них.



24-летний Батыргазиев является олимпийским чемпионом Игр в Токио и четырёхкратным чемпионом России в любителях. В своём предыдущем поединке российский боксёр также единогласным решением судей одержал победу над азербайджанцем Гайбатуллой Гаджиалиевым.