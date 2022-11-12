«Мне почти 50, конечно, он хочет со мной драться». Мейвезер — о вызовах Джейка Пола

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший высказался о видеоблогере Джейке Поле, который уже не раз заявлял, что хочет получить поединок с прославленным боксёром.
«Я много раз видел, что он говорил некоторые вещи. На самом же деле он не хочет того, о чём болтает сам. Джейк может делать только одну вещь действительно хорошо — говорить. Вот в этом и разница между ним и бойцом высокого уровня, который действительно может провести поединок.
У него всё хорошо, конечно, но посмотрите на его соперников. Парни за 50, парни за 40. Он хочет бой со мной? Разумеется, ведь мне почти 50 лет, поэтому он хочет подраться и вызывает меня», — приводит слова Мейвезера BoxingScene.
Джейк Пол в своём последнем поединке одержал победу единогласным решением судей над экс-чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Силвой.
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