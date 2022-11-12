Хабиб поделился ожиданиями от титульного поединка своего брата

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от титульного поединка своего двоюродного брата, непобеждённого российского бойца Усмана Нурмагомедова, выступающего в промоушене Bellator.
«Очень взволнован этим боем», — написал Хабиб в своих социальных сетях.
Следующий бой Усман Нурмагомедов проведёт с бразильцем Патрики Фрейре, который является обладателем пояса в лёгком весе. Поединок состоится 18 ноября на турнире Bellator 288 в Чикаго (США). В активе 24-летнего Усмана 15 поединков в ММА, в которых он одержал 15 побед, восемь из них были добыты нокаутами.
Хабиб объявил о завершении карьеры в UFC после победы над американцем Джастином Гэтжи в октябре 2020-го. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.
Хабиб закинул шикарный трёхочковый бросок.
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