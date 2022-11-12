Фёдор Емельяненко: может быть, выступлю по боевому самбо после ухода из ММА
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Известный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко высказался о своём последнем поединке в смешанных единоборствах.
Соперника и дату поединка Емельяненко объявят на турнире Bellator 18 ноября.
«Моё желание — встреча с Райаном Бейдером. Будем говорить об этом. Если это действительно будет поединок за звание чемпиона с Бейдером, то это мой последний поединок в смешанных единоборствах. Может быть, потом выступлю по боевому самбо. Сначала надо поединок провести. Главное, чтобы после этого прошло немного времени и ты чувствовал, чего хочешь. Я уже сделал то, ради чего возвращался», — рассказал Емельяненко в интервью MMA.Metaratings.
На счету Фёдора Емельяненко 46 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 40 побед в них.
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