Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фёдор Емельяненко: может быть, выступлю по боевому самбо после ухода из ММА

Фёдор Емельяненко: может быть, выступлю по боевому самбо после ухода из ММА
Комментарии

Известный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко высказался о своём последнем поединке в смешанных единоборствах.

Соперника и дату поединка Емельяненко объявят на турнире Bellator 18 ноября.

«Моё желание — встреча с Райаном Бейдером. Будем говорить об этом. Если это действительно будет поединок за звание чемпиона с Бейдером, то это мой последний поединок в смешанных единоборствах. Может быть, потом выступлю по боевому самбо. Сначала надо поединок провести. Главное, чтобы после этого прошло немного времени и ты чувствовал, чего хочешь. Я уже сделал то, ради чего возвращался», — рассказал Емельяненко в интервью MMA.Metaratings.

На счету Фёдора Емельяненко 46 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 40 побед в них.

Новость по теме
Фёдор Емельяненко призвал запретить поп-ММА, назвав это «дешёвым шоу»
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022