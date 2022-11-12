Гэтжи поделился прогнозом на бой Порье и Чендлера
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Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи поделился мнением о предстоящем поединке между Дастином Порье и Майклом Чендлером.
«Жду этого боя больше какого-либо другого на этом турнире. Весь кард прекрасен, но этот поединок особенно. Думаю, будет весело и вряд ли бой закончится быстро. Полагаю, дойдёт до решения. Скорее всего, поединок будет похожим на наш поединок с Чендлером. Порье со своей техникой будет противостоять взрывной мощи Чендлера. Майкл невероятно опасен в первом раунде, во втором, пожалуй, почти так же, в третьем — уже нет», — приводит слова Гэтжи Heavy.
Статусный поединок между Майклом Чендлером и Дастином Порье состоится в рамках турнира UFC 281 в ночь на 13 ноября в Нью-Йорке.
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