Гэтжи поделился прогнозом на бой Порье и Чендлера

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи поделился мнением о предстоящем поединке между Дастином Порье и Майклом Чендлером.



«Жду этого боя больше какого-либо другого на этом турнире. Весь кард прекрасен, но этот поединок особенно. Думаю, будет весело и вряд ли бой закончится быстро. Полагаю, дойдёт до решения. Скорее всего, поединок будет похожим на наш поединок с Чендлером. Порье со своей техникой будет противостоять взрывной мощи Чендлера. Майкл невероятно опасен в первом раунде, во втором, пожалуй, почти так же, в третьем — уже нет», — приводит слова Гэтжи Heavy.



Статусный поединок между Майклом Чендлером и Дастином Порье состоится в рамках турнира UFC 281 в ночь на 13 ноября в Нью-Йорке.

Новость по теме Гэтжи назвал двух бойцов, с которыми хотел бы провести следующий поединок