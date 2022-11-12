Оливейра отреагировал на фейковую новость о бое с Макгрегором

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра отреагировал на фейковую новость о бое со звёздным ирландцем Конором Макгрегором.
Ранее в одной из социальных сетей был создан фейковый аккаунт от имени известного инсайдера Ариэля Хельвани, в котором было сказано, что поединок между бойцами может состояться на турнире UFC 290. Эта информация широко распространилась по Сети.
«Вау, отлично! Давайте сделаем это», — написал Оливейра в комментариях под постом.
Однако спустя время Хельвани на своей странице опроверг данный «инсайд».
«Я в шоке, что кто-то создал фейковый аккаунт, потратил $ 8 на верификацию и всех одурачил. Кто бы мог предсказать такое. Какой сюрприз! Отличная работа, Илон Маск», — написал Хельвани.
Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках.
- 12 ноября 2022
-
13:59
-
13:42
-
13:23
-
12:48
-
12:30
-
11:53
-
11:53
-
11:20
-
10:27
-
09:36
-
00:58
-
00:38
- 11 ноября 2022
-
23:46
-
23:19
-
22:32
-
22:08
-
21:10
-
20:43
-
20:22
-
19:13
-
19:06
-
18:57
-
18:32
-
17:38
-
15:57
-
15:48
-
15:34
-
15:19
-
14:53
-
14:34
-
14:22
-
12:33
-
11:52
-
11:25
-
11:22