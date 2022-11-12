Оливейра отреагировал на фейковую новость о бое с Макгрегором

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра отреагировал на фейковую новость о бое со звёздным ирландцем Конором Макгрегором.

Ранее в одной из социальных сетей был создан фейковый аккаунт от имени известного инсайдера Ариэля Хельвани, в котором было сказано, что поединок между бойцами может состояться на турнире UFC 290. Эта информация широко распространилась по Сети.

«Вау, отлично! Давайте сделаем это», — написал Оливейра в комментариях под постом.

Однако спустя время Хельвани на своей странице опроверг данный «инсайд».

«Я в шоке, что кто-то создал фейковый аккаунт, потратил $ 8 на верификацию и всех одурачил. Кто бы мог предсказать такое. Какой сюрприз! Отличная работа, Илон Маск», — написал Хельвани.

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