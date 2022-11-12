Дана Уайт высказался об освобождении Веласкеса

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал освобождение бывшего двукратного чемпиона промоушена в тяжёлом весе Кейна Веласкеса.



Ранее Веласкес был отпущен домой впервые за восемь месяцев под залог в $ 1 млн. Боец не может покидать основное место жительства, следующее заседание суда по делу Веласкеса назначено на 21 ноября.



«Я очень счастлив, что Кейн и его семья снова вместе. Веласкес — хороший человек. Надеюсь, что судья, который рассматривал это дело, решил, что эта семья уже достаточно много страдала.



Дети разве недостаточно страдали? Они остались без своего отца почти на год. Надеюсь, что в этом деле восторжествует настоящее правосудие и Кейн Веласкес, который является хорошим человеком, отцом и мужем, останется дома со своей семьёй», — цитирует Уайта TMZ Sports.

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