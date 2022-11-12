Действующий чемпион UFC в среднем весе новозеландец Исраэль Адесанья назвал соперника мечты, против которого хотел бы испытать свои бойцовские качества.
«Я бы хотел сразиться с принцем Насимом Хамедом. Просто потому, что мне нравятся его стиль, его манера ведения бой, ритм и то, как он умеет устраивать шоу. Так что я бы хотел проверить себя против этого парня», — приводит слова Адесаньи Sportskeeda.
48-летний Насим Хамед — бывший чемпион мира по боксу в полулёгком весе по версиям WBO, IBF, WBC и IBO. За всю профессиональную карьеру он провёл 37 поединков, в 36 из которых одержал победу. Насим завершил карьеру в 2002 году.
В ночь на 13 ноября Исраэль Адесанья проведёт титульный поединок с бразильцем Алексом Перейрой.
UFC 281: Порье — Чендлер. Кто станет соперником Махачева?
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