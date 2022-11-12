Менеджер Уайлдера дал прогноз на возможный бой Усика и Фьюри
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Шелли Финкель, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе американца Деонтея Уайлдера, поделился прогнозом на потенциальный поединок между британцем Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO) и украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO).
«Кто знает, что произойдёт… Послушайте, я считаю, что Фьюри побьёт Усика. Но если он проиграет, то для нас откроется другой вариант. Никогда не знаешь, что будет. Супертяжёлый дивизион сейчас очень активен», – сказал Финкель в интервью YouTube-каналу Queensberry Promotions.
Ранее бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе американец Энди Руис оценил свои шансы в поединке с Уайлдером, который ранее был санкционирован WBC.
Новость по темеЭнди Руис оценил свои шансы в бою с Деонтеем Уайлдером
Фьюри показал Джошуа, как победить Усика:
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