Гэтжи оценил шансы Усмана в трилогии с Эдвардсом

Бывший претендент на титул UFC американец Джастин Гэтжи высказался о третьем поединке между нигерийцем Камару Усманом и действующим чемпионом в полусреднем весе (до 77 кг) британцем Леоном Эдвардсом, который может состояться в начале следующего года в Великобритании.
«Камару лучше, и мы увидели это в бою. И мы любим этот спорт из-за того, что произошло. Не сомневаюсь, это лучшее событие для Леона Эдвардса. Лучше только рождение ребёнка. Хотя у меня нет детей, возможно, это событие ничем не перекрыть. Он выиграл в лотерею.
Я считаю, что третий поединок для Усмана опаснее, чем последний, потому что уверенность – важнейший аспект в нашем спорте, а сейчас Леон более чем уверен в себе. Но если случайность не повторится, тогда Камару победит», – сказал боец на пресс-конференции.
Хабиб закинул шикарный трёхочковый бросок:
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