Ислам Махачев предсказал исход боя Порье — Чендлер
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Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев высказался о претендентском поединке между американцами Дастином Порье и Майклом Чендлером, который состоится завтра, 13 ноября, на турнире UFC 281 в Нью-Йорке (США).
«Думаю, что в этом бою Порье победит, потому что Чендлер только пришёл в UFC и провёл четыре поединка. У него два поражения и две победы. Все хотят из него сделать чемпиона, раскачать, но он, я думаю, чуть пониже уровнем, чем остальные бойцы», – сказал Махачев на пресс-конференции.
Напомним, в главном бою турнира UFC 281 чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья проведёт защиту против бразильца Алекса Перейры.
UFC 281: Порье – Чендлер. Кто станет соперником Махачева?
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