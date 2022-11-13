В UFC официально объявили о бое Ислама Махачева и Алекса Волкановски

Бойцовский промоушен UFC официально объявил о поединке между чемпионами организации, россиянином Исламом Махачевым (23-1) и австралийцем Алексом Волкановски (25-1), который состоится 12 февраля на турнире UFC 284 в Перте (Австралия).

Волкановски, обладатель титула в полулёгком дивизионе (до 65 кг), поднимется в лёгкий вес (до 70 кг), чтобы сразиться за титул Махачева.

В своём последнем бою на турнире UFC 276 в июле 2022 года Волкановски одержал уверенную победу в трилогии с американским экс-чемпионом Максом Холлоуэем и в четвёртый раз защитил титул.

Махачев на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ) одолел удушающим приёмом во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру и завоевал вакантный титул.

Ислам Махачев «задушил» Чарльза Оливейру, став новым чемпионом UFC: