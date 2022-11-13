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Фёдор Емельяненко дал совет Петру Яну после его поражения от О’Мэлли

Фёдор Емельяненко дал совет Петру Яну после его поражения от О’Мэлли
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Легендарный российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко дал совет бойцу UFC Петру Яну после его поражения от американца Шона О’Мэлли на турнире UFC 280.

«У всех бывают трудности, кому-то они даже кажутся непреодолимыми. Возложить можно все на бога, сделать выводы, проанализировать и положиться на бога. Для Петра отвечу словами из духовных писем старца Валаамского монастыря схиигумена Иоанна: «Самое лучшее лекарство в тяжелой ситуации – это терпение и молитва», — приводит слова Емельяненко Metaratings.

Всего в смешанных единоборствах Ян провёл 20 боёв, в которых одержал 16 побед и потерпел 4 поражения. За последние четыре боя в UFC Ян потерпел три поражения и одержал одну победу. Россиянин дважды уступил Алджамейну Стерлингу и один раз О’Мэлли. В октябре 2021 года Ян победил Кори Сэндхагена.

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