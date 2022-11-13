Фёдор Емельяненко дал совет Петру Яну после его поражения от О’Мэлли

Легендарный российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко дал совет бойцу UFC Петру Яну после его поражения от американца Шона О’Мэлли на турнире UFC 280.

«У всех бывают трудности, кому-то они даже кажутся непреодолимыми. Возложить можно все на бога, сделать выводы, проанализировать и положиться на бога. Для Петра отвечу словами из духовных писем старца Валаамского монастыря схиигумена Иоанна: «Самое лучшее лекарство в тяжелой ситуации – это терпение и молитва», — приводит слова Емельяненко Metaratings.

Всего в смешанных единоборствах Ян провёл 20 боёв, в которых одержал 16 побед и потерпел 4 поражения. За последние четыре боя в UFC Ян потерпел три поражения и одержал одну победу. Россиянин дважды уступил Алджамейну Стерлингу и один раз О’Мэлли. В октябре 2021 года Ян победил Кори Сэндхагена.

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