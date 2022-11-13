Судья прямо в октагоне поменял своё решение после боя Ковалькевич и Хуарес на UFC 281

В ночь с 12 на 13 ноября, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходит турнир UFC 281. В рамках предварительного карда представительница Польши Каролина Ковалькевич встречалась с аргентинкой Сильваной Гомес Хуарес.

Бой продлился все три раунда и диктор Брюс Баффер уже был готов объявить решение, как в нему в октагон вбежал один из судей, который ведёт подсчёт на карточках и принялся менять своё решение. В итоге, победу единогласным решением судей присудили Каролине.

В главном бою турнира чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья (23-1) будет защищать титул против бразильца Алекса Перейры (6-1).

UFC 281. Основной кард:

Исраэль Адесанья (Новая Зеландия) – Алекс Перейра (Бразилия);

Карла Эспарза (США) – Вейли Чжан (Китай);

Дастин Порье (США) – Майкл Чендлер (США);

Фрэнки Эдгар (США) – Крис Гутьеррес (США);

Дэн Хукер (Австралия) – Клаудио Пуэльес (Перу).