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Судья прямо в октагоне поменял своё решение после боя Ковалькевич и Хуарес на UFC 281

Судья прямо в октагоне поменял своё решение после боя Ковалькевич и Хуарес на UFC 281
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В ночь с 12 на 13 ноября, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходит турнир UFC 281. В рамках предварительного карда представительница Польши Каролина Ковалькевич встречалась с аргентинкой Сильваной Гомес Хуарес.

Бой продлился все три раунда и диктор Брюс Баффер уже был готов объявить решение, как в нему в октагон вбежал один из судей, который ведёт подсчёт на карточках и принялся менять своё решение. В итоге, победу единогласным решением судей присудили Каролине.

В главном бою турнира чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья (23-1) будет защищать титул против бразильца Алекса Перейры (6-1).

UFC 281. Основной кард:
Исраэль Адесанья (Новая Зеландия) – Алекс Перейра (Бразилия);
Карла Эспарза (США) – Вейли Чжан (Китай);
Дастин Порье (США) – Майкл Чендлер (США);
Фрэнки Эдгар (США) – Крис Гутьеррес (США);
Дэн Хукер (Австралия) – Клаудио Пуэльес (Перу).

UFC 2022. UFC 281, Нью-Йорк, США
Каролина Ковалькевич (W) - Сильвана Гомес Хуарес
13 ноября 2022, воскресенье. 03:05 МСК
Каролина Ковалькевич
Окончено
UD
Сильвана Гомес Хуарес
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