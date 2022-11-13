«Это катастрофа». Хельвани прокомментировал смену счета судьи в бою Ковалькевич — Хуарес

Авторитетный журналист Ариэль Хельвани, специализирующийся на UFC, прокомментировал смену счёта в бою предварительного карда UFC 281, в рамках которого представительница Польши Каролина Ковалькевич встречалась с аргентинкой Сильваной Гомес Хуарес.

«Мужики, это катастрофа. В любом случае будет проведена проверка», — написал Хельвани на своей страничке в «Твиттере».

Напомним, указанный бой продлился все три раунда и диктор Брюс Баффер уже был готов объявить решение, как в нему в октагон вбежал один из судей, который ведёт подсчёт на карточках и принялся менять своё решение. В итоге, победу единогласным решением судей присудили Каролине.



Своё решение изменил судья Сэл Д'Амато. Он исправил свою карточку, поменяв решение на победу Ковалькевич.



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