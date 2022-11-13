Дэн Хукер одолел Клаудио Пуэльеса техническим нокаутом во втором раунде

В ночь с 12 на 13 ноября мск, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходит турнир UFC 281. В рамках главного карда боец смешанных единоборств в полулёгком весе Дэн Хукер встречался с перуанцем Клаудио Пуэльесом.

Поединок между бойцами завершился победой Дэна Хукера техническим нокаутом во втором раунде. Рефери снял бойца после очередного падения на канвас в связи с повреждением ноги.

Дэн Хукер одержал первую победу в пяти последних боях. В своём последнем поединке, который состоялся в марте этого года, новозеландский боец проиграл техническим нокаутом Арнольду Аллену.



На счету Пуэльеса теперь семь боёв в UFC, в которых он добился пять побед и потерпел два поражения. В последнем бою был повержен Клей Гуида.

Напомним, в главном бою турнира чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья (23-1) будет защищать титул против бразильца Алекса Перейры (6-1).