Опубликованы судейские записки боя Порье – Чендлер. После двух раундов была ничья

В ночь с 12 на 13 ноября мск, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходит турнир UFC 281. В рамках главного карда американский боец смешанных единоборств в лёгком весе Дастин Порье встречался с соотечественником Майклом Чендлером. Бой завершился досрочной победой Порье удушающим приёмом в третьем раунде.

Появились судейские карточки поединка. Отметим, что после двух раундов бой по оценкам судей был ничейным. Первый раунд остался за Порье, второй — за Чендлером.

Теперь на счету Порье в профессиональной карьере 36 боёв, в которых он одержал 29 побед и потерпел семь поражений. Свой последний поединок Порье проиграл бразильцу Чарльзу Оливейре. Майкл Чендлер провёл 31 бой, одержав 23 победы и потерпев восемь поражений.

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