Хабиб предложил Дастину Порье соперника на UFC 284 в Австралии

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов предложил американскому бойцу смешанных единоборств в лёгком весе Дастину Порье следующего соперника на турнире UFC 284 в Австралии.

«Порье против Дариуша», — написал Хабиб в своём «твиттере».

Напомним, в ночь с 12 на 13 ноября мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходил турнир UFC 281. В рамках главного карда американский боец смешанных единоборств в лёгком весе Дастин Порье встречался с соотечественником Майклом Чендлером. Бой завершился досрочной победой Порье удушающим приёмом в третьем раунде.

Теперь на счету Порье в профессиональной карьере 36 боёв, в которых он одержал 29 побед и потерпел семь поражений. Свой последний поединок 33-летний американец проиграл бразильцу Чарльзу Оливейре.