Хабиб поздравил Дастина Порье с победой над Майклом Чендлером

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил американского бойца смешанных единоборств Дастина Порье с победой над соотечественником Майклом Чендлером.

«Поздравляю, Дастин. Это был потрясающий бой», — написал Хабиб в своих социальных сетях, добавив эмодзи «аплодисменты».

Напомним, в ночь с 12 на 13 ноября мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходил турнир UFC 281. В рамках главного карда Дастин Порье встречался с Майклом Чендлером. Поединок в лёгком весе завершился досрочной победой Порье удушающим приёмом в третьем раунде.

На счету Дастина в профессиональной карьере 36 боёв, в которых он одержал 29 побед и потерпел семь поражений.

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