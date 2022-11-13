Кьеза: Перейра — Шрам из мультфильма «Король Лев»

Бывший боец UFC американец Майкл Кьеза высказался о бразильце Алексе Перейре, сравнив его со Шрамом — персонажем культового анимационного фильма «Король Лев».

«Если бы Шрам из «Короля Льва» был бойцом, он был бы Алексом Перейрой», — написал Кьеза в своих социальных сетях.

Напомним, в ночь с 12 на 13 ноября мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходил турнир UFC 281. В главном бою чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья проводил защиту титула против Алекса Перейры. Поединок завершился победой бразильца нокаутом в пятом раунде.

Алекс Перейра провёл в своей карьере восемь боёв, в которых одержал семь побед и потерпел одно поражение.

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