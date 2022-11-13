Результаты всех боёв турнира UFC 281

В Нью-Йорке завершился очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 281.
В главном событии турнира бразильский боец Алекс Перейра отправил в нокаут Исраэля Адесанью и стал новым чемпионом UFC в среднем весе.
Также на этом турнире Вэйли Чжан одержала победу над Карлой Эспарзой и вернула себе титул чемпионки UFC в минимальном женском весе, а Дастин Порье задушил Майкла Чендлера в статусном бою легковесов.
Главный кард:
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья — победа Перейры техническим нокаутом;
Вэйли Чжан — Карла Эспарза — победа Чжан удушающим приёмом;
Дастин Порье — Майкл Чендлер — победа Порье удушающим приёмом;
Крис Гутьеррес — Фрэнки Эдгар — победа Гутьерреса нокаутом;
Дэн Хукер — Клаудио Пуэльес — победа Хукера техническим нокаутом.
Предварительный кард:
Ренато Мойкано — Брэд Ридделл — победа Мойкано удушающим приёмом;
Райан Спэнн — Доминик Рейес — победа Спэнна нокаутом;
Эрин Блэнчфилд — Молли Маккэнн — победа Бланчфилда болевым приёмом на руку;
Андре Петроски — Веллингтон Турман — победа Петроски единогласным решением;
Мэтт Фревола — Оттман Азайтар — победа Фреволы нокаутом;
Каролина Ковалькевич — Сильвана Гомес Хуарес — победа Ковалькевич единогласным решением;
Майкл Тризано — Сын Ву Чхве — победа Тризано нокаутом;
Монтел Джексон — Хулио Арсе — победа Джексона единогласным решением;
Карлос Ульберг — Николае Негумеряну — победа Ульберга нокаутом.
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