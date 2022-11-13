Результаты всех боёв турнира UFC 281

В Нью-Йорке завершился очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 281.



В главном событии турнира бразильский боец Алекс Перейра отправил в нокаут Исраэля Адесанью и стал новым чемпионом UFC в среднем весе.



Также на этом турнире Вэйли Чжан одержала победу над Карлой Эспарзой и вернула себе титул чемпионки UFC в минимальном женском весе, а Дастин Порье задушил Майкла Чендлера в статусном бою легковесов.



Главный кард:



Алекс Перейра — Исраэль Адесанья — победа Перейры техническим нокаутом;



Вэйли Чжан — Карла Эспарза — победа Чжан удушающим приёмом;



Дастин Порье — Майкл Чендлер — победа Порье удушающим приёмом;



Крис Гутьеррес — Фрэнки Эдгар — победа Гутьерреса нокаутом;



Дэн Хукер — Клаудио Пуэльес — победа Хукера техническим нокаутом.



Предварительный кард:



Ренато Мойкано — Брэд Ридделл — победа Мойкано удушающим приёмом;



Райан Спэнн — Доминик Рейес — победа Спэнна нокаутом;



Эрин Блэнчфилд — Молли Маккэнн — победа Бланчфилда болевым приёмом на руку;



Андре Петроски — Веллингтон Турман — победа Петроски единогласным решением;



Мэтт Фревола — Оттман Азайтар — победа Фреволы нокаутом;



Каролина Ковалькевич — Сильвана Гомес Хуарес — победа Ковалькевич единогласным решением;



Майкл Тризано — Сын Ву Чхве — победа Тризано нокаутом;



Монтел Джексон — Хулио Арсе — победа Джексона единогласным решением;



Карлос Ульберг — Николае Негумеряну — победа Ульберга нокаутом.