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Результаты всех боёв турнира UFC 281

Результаты всех боёв турнира UFC 281
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В Нью-Йорке завершился очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 281.

В главном событии турнира бразильский боец Алекс Перейра отправил в нокаут Исраэля Адесанью и стал новым чемпионом UFC в среднем весе.

Также на этом турнире Вэйли Чжан одержала победу над Карлой Эспарзой и вернула себе титул чемпионки UFC в минимальном женском весе, а Дастин Порье задушил Майкла Чендлера в статусном бою легковесов.

Главный кард:

Алекс Перейра — Исраэль Адесанья — победа Перейры техническим нокаутом;

Вэйли Чжан — Карла Эспарза — победа Чжан удушающим приёмом;

Дастин Порье — Майкл Чендлер — победа Порье удушающим приёмом;

Крис Гутьеррес — Фрэнки Эдгар — победа Гутьерреса нокаутом;

Дэн Хукер — Клаудио Пуэльес — победа Хукера техническим нокаутом.

Предварительный кард:

Ренато Мойкано — Брэд Ридделл — победа Мойкано удушающим приёмом;

Райан Спэнн — Доминик Рейес — победа Спэнна нокаутом;

Эрин Блэнчфилд — Молли Маккэнн — победа Бланчфилда болевым приёмом на руку;

Андре Петроски — Веллингтон Турман — победа Петроски единогласным решением;

Мэтт Фревола — Оттман Азайтар — победа Фреволы нокаутом;

Каролина Ковалькевич — Сильвана Гомес Хуарес — победа Ковалькевич единогласным решением;

Майкл Тризано — Сын Ву Чхве — победа Тризано нокаутом;

Монтел Джексон — Хулио Арсе — победа Джексона единогласным решением;

Карлос Ульберг — Николае Негумеряну — победа Ульберга нокаутом.

Лютый бразилец уничтожил Исраэля Адесанью. Нокаут, в UFC новый чемпион! LIVE Лютый бразилец уничтожил Исраэля Адесанью. Нокаут, в UFC новый чемпион! LIVE
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