Адесанья уверенно выигрывал по запискам, но был нокаутирован

Новозеландский боец смешанных единоборств Исраэль Адесанья в рамках очередного турнира по смешанным единоборствам UFC 281, который прошёл на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, потерпел поражение от бразильца Алекса Перейры и потерял титул чемпиона в среднем весе.



При этом, согласно судейским запискам, Адесанья уверенно лидировал, забрав три раунда. Все трое судей отдали экс-чемпиону первый, третий и четвёртый раунды, а во втором поставили высшую оценку Перейре.

Судейские записки

В заключительном раунде Алекс Перейра отправил соперника в нокаут и стал новым чемпионом UFC в средней весовой категории.



На счету Исраэля Адесаньи теперь два поражения в профессиональных смешанных единоборствах при 23 победах. Для Перейры это был восьмой поединок в ММА — семь побед и одно поражение.