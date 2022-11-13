Адесанья уверенно выигрывал по запискам, но был нокаутирован

Новозеландский боец смешанных единоборств Исраэль Адесанья в рамках очередного турнира по смешанным единоборствам UFC 281, который прошёл на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, потерпел поражение от бразильца Алекса Перейры и потерял титул чемпиона в среднем весе.
При этом, согласно судейским запискам, Адесанья уверенно лидировал, забрав три раунда. Все трое судей отдали экс-чемпиону первый, третий и четвёртый раунды, а во втором поставили высшую оценку Перейре.
Судейские записки
В заключительном раунде Алекс Перейра отправил соперника в нокаут и стал новым чемпионом UFC в средней весовой категории.
На счету Исраэля Адесаньи теперь два поражения в профессиональных смешанных единоборствах при 23 победах. Для Перейры это был восьмой поединок в ММА — семь побед и одно поражение.
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