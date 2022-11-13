Стерлинг эмоционально отреагировал на победу Порье

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг эмоционально высказался о победе американского бойца смешанных единоборств Дастина Порье над соотечественником Майклом Чендлером.

«Этот спорт настолько дикий! Я не могу поверить, бешеное выступление этих воинов! Поздравляю, Бриллиант!» — написал Стерлинг в своих социальных сетях.

Напомним, в ночь с 12 на 13 ноября мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходил турнир UFC 281. В рамках главного карда Дастин Порье встречался с Майклом Чендлером. Поединок в лёгком весе завершился досрочной победой Порье удушающим приёмом в третьем раунде.

На счету Дастина в профессиональной карьере 36 боёв, в которых он одержал 29 побед и потерпел семь поражений.

Алджамэйн Стерлинг показал актуальную физическую форму.