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Стерлинг эмоционально отреагировал на победу Порье

Стерлинг эмоционально отреагировал на победу Порье
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Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг эмоционально высказался о победе американского бойца смешанных единоборств Дастина Порье над соотечественником Майклом Чендлером.

«Этот спорт настолько дикий! Я не могу поверить, бешеное выступление этих воинов! Поздравляю, Бриллиант!» — написал Стерлинг в своих социальных сетях.

Напомним, в ночь с 12 на 13 ноября мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходил турнир UFC 281. В рамках главного карда Дастин Порье встречался с Майклом Чендлером. Поединок в лёгком весе завершился досрочной победой Порье удушающим приёмом в третьем раунде.

На счету Дастина в профессиональной карьере 36 боёв, в которых он одержал 29 побед и потерпел семь поражений.

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