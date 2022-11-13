Стерлинг эмоционально отреагировал на победу Порье

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг эмоционально высказался о победе американского бойца смешанных единоборств Дастина Порье над соотечественником Майклом Чендлером.
«Этот спорт настолько дикий! Я не могу поверить, бешеное выступление этих воинов! Поздравляю, Бриллиант!» — написал Стерлинг в своих социальных сетях.
Напомним, в ночь с 12 на 13 ноября мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходил турнир UFC 281. В рамках главного карда Дастин Порье встречался с Майклом Чендлером. Поединок в лёгком весе завершился досрочной победой Порье удушающим приёмом в третьем раунде.
На счету Дастина в профессиональной карьере 36 боёв, в которых он одержал 29 побед и потерпел семь поражений.
Алджамэйн Стерлинг показал актуальную физическую форму.
- 13 ноября 2022
-
11:22
-
11:20
-
10:41
-
10:17
-
10:15
-
09:58
-
09:42
-
09:36
-
09:32
-
09:20
-
09:06
-
09:00
-
08:27
-
08:07
-
08:04
-
07:35
-
07:15
-
06:56
-
06:37
-
05:49
-
04:06
-
03:44
-
02:25
-
02:17
-
00:10
- 12 ноября 2022
-
23:41
-
21:14
-
19:55
-
19:20
-
19:10
-
17:47
-
15:44
-
15:08
-
14:49
-
13:59