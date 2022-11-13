Порье — Чендлер. Лучшие моменты боя на UFC 281

В ночь с 12 на 13 ноября мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходил турнир UFC 281. В рамках главного карда американский боец смешанных единоборств Дастин Порье встречался с соотечественником Майклом Чендлером. Поединок в лёгком весе завершился досрочной победой Порье удушающим приёмом в третьем раунде.

Предлагаем вашему вниманию посмотреть лучшие моменты боя Дастин Порье — Майкл Чендлер.

Права на видео принадлежат «ООО Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном сайте «Матч ТВ».

Отметим, что Дастин одержал в своей профессиональной карьере 29-ю победу. Всего на его счету 36 боёв, в которых он потерпел семь поражений. Для Чендлера это восьмое поражение.