Порье — Чендлер — лучший бой вечера на UFC 281, у Перейры и Чжан — лучшие выступления

Стали известны обладатели бонусов в размере $ 50 тыс. по итогам завершившегося в Нью-Йорке турнира по смешанным единоборствам UFC 281.
Награду за лучшее выступление вечера получили китаянка Вэйли Чжан, вернувшая титул чемпионки UFC в минимальном женском весе в поединке с Карлой Эспарзой, и бразильский боец Алекс Перейра, который одержал победу техническим нокаутом над Исраэлем Адесаньей и завоевал чемпионский пояс в среднем весе.
Для Перейры это был лишь четвёртый поединок в UFC и восьмой в смешанных единоборствах. У бразильца семь побед.
Лучшим поединком вечера был признан статусный бой между бойцами лёгкого веса Дастином Порье и Майклом Чендлером. В третьем раунде Порье провёл удушающий приём и заставил Чендлера сдаться впервые в профессиональной карьере в смешанных единоборствах.
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