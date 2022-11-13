Хайлайты поединка Адесанья — Перейра на UFC 281

В ночь с 12 на 13 ноября мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходил турнир UFC 281. В главном бою чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья проводил защиту титула против бразильца Алекса Перейры. Бой завершился досрочной победой Перейры нокаутом в пятом раунде.

Предлагаем вашему вниманию посмотреть лучшие моменты боя Исраэль Адесанья — Алекс Перейра.

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Алекс Перейра провёл в своей профессиональной карьере восемь боёв, в семи из которых одержал победу. На счету Исраэля Адесаньи 25 поединков, в двух из которых он потерпел поражение.