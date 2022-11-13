Махачев отреагировал на то, что угадал победителей боёв с участием Порье и Перейры
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Чемпион UFC в лёгком весе российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев отреагировал на то, что правильно предсказал победителей двух поединков на UFC 281.
Перед началом турнира Ислам предположил, что в главном бою вечера бразилец Алекс Перейра победит новозеландца Исраэля Адесанью и станет новым чемпионом промоушена в среднем весе. Перейра в итоге нокаутировал Адесанью в пятом раунде.
Также Махачев был уверен, что американец Дастин Порье возьмёт верх над соотечественником Майклом Чендлером. Поединок в лёгком весе завершился досрочной победой Порье удушающим приёмом в третьем раунде.
«Махачев знал», — написал Ислам, добавив эмодзи «смех».
UFC 281: Порье — Чендлер. Кто станет соперником Махачева?
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