Махачев отреагировал на то, что угадал победителей боёв с участием Порье и Перейры

Чемпион UFC в лёгком весе российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев отреагировал на то, что правильно предсказал победителей двух поединков на UFC 281.

Перед началом турнира Ислам предположил, что в главном бою вечера бразилец Алекс Перейра победит новозеландца Исраэля Адесанью и станет новым чемпионом промоушена в среднем весе. Перейра в итоге нокаутировал Адесанью в пятом раунде.

Также Махачев был уверен, что американец Дастин Порье возьмёт верх над соотечественником Майклом Чендлером. Поединок в лёгком весе завершился досрочной победой Порье удушающим приёмом в третьем раунде.

«Махачев знал», — написал Ислам, добавив эмодзи «смех».

UFC 281: Порье — Чендлер. Кто станет соперником Махачева?