Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Перейра: мне было предначертано стать чемпионом, давайте мне следующего

Перейра: мне было предначертано стать чемпионом, давайте мне следующего
Комментарии

Новый чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра прокомментировал победу над новозеландским бойцом смешанных единоборств Исраэлем Адесаньей.

«Мне было предначертано стать чемпионом. Я много трудился, отдавал все силы, чтобы осуществить это. Я приношу извинения, что в этот раз с моей стороны был трэш-ток, но мне было необходимо залезть в голову к этому парню.

Был тяжёлый поединок, но, как и говорил Гловер Тейшейра, я проводил бои на каждой тренировке. Я был готов, а те, кто говорил, что мне не хватает опыта, что я ещё не зарекомендовал себя в этом дивизионе, — ещё раз посмотрите, что я сегодня сделал. Я без проблем отбивался пять раундов, давайте мне следующего», — сказал Перейра сразу после боя.

Перейра нокаутировал Адесанью в заключительном раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе.

Перейра — новый король средневесов. У него есть всё для обхода Махачева в рейтинге лучших Перейра — новый король средневесов. У него есть всё для обхода Махачева в рейтинге лучших
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022