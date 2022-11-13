Перейра: мне было предначертано стать чемпионом, давайте мне следующего

Новый чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра прокомментировал победу над новозеландским бойцом смешанных единоборств Исраэлем Адесаньей.



«Мне было предначертано стать чемпионом. Я много трудился, отдавал все силы, чтобы осуществить это. Я приношу извинения, что в этот раз с моей стороны был трэш-ток, но мне было необходимо залезть в голову к этому парню.



Был тяжёлый поединок, но, как и говорил Гловер Тейшейра, я проводил бои на каждой тренировке. Я был готов, а те, кто говорил, что мне не хватает опыта, что я ещё не зарекомендовал себя в этом дивизионе, — ещё раз посмотрите, что я сегодня сделал. Я без проблем отбивался пять раундов, давайте мне следующего», — сказал Перейра сразу после боя.



Перейра нокаутировал Адесанью в заключительном раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе.